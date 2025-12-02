台南18區停水39小時！ 高雄停53小時最久 店家陸續公休

台南有18個行政區停水39小時，高雄甚至有地區要停水53小時，已經有飲料店後台，出動好幾個橘色大塑膠桶儲水（圖／TVBS）

配合自來水公司管線汰換、擴建和銜接維修等工程，台南有18個行政區停水39小時，高雄甚至有地區要停水53小時，讓不少店家受到影響，紛紛公告店修，也有店家苦撐，要做到水用完為止。

走進飲料店的後台，可以看到許多準備好的儲水容器，包括裝滿水的鐵鍋和好幾個橘色大塑膠桶。飲料店業者表示，雖然店裡有水塔，但不確定能否撐過停水期，打算做到水用完為止。台南市從2日早上9點多開始停水，一直到4日早上6點才會恢復，總計停水時間長達39小時。

東區就設有42個臨時加水站，而同樣停水的還有高雄，而且其中旗山、內門還有地區要停水高達53小時（圖／TVBS）

洗車業者面對這次停水也感到無奈。他們表示如果水用完了，可能就要暫停營業，或者只做車子內部的整理工作。有些洗車店嘗試用噴霧狀的水來節省用水，能洗幾輛車就算幾輛。餐飲業同樣受到嚴重衝擊，不少店家直接選擇閉店公休。一家雞排店表示，沒有水就無法清洗，所以乾脆休息。

台南市東區區長黃炳元說明，此次停水影響範圍非常廣，東區45個里中有40個里完全停水，另有2個里減壓供水。為了應對這次大規模停水，東區設置了42個臨時加水站供居民取水。

台南高雄地區，還有地區要停水高達53小時，店家無水可用之下無奈只能店休（圖／TVBS）

高雄市的情況更為嚴峻，旗山、內門等地區的停水時間高達53小時。停水的店家對此表示無奈，認為停水時間太長，連基本生活用水都成問題，更不用說做生意了。這次高雄停水是配合南化場供水系統，進行南化場到豐德配水池複線的送水幹管工程。這麼長時間的停水，對當地居民及商家的日常生活和經營活動造成了極大影響。

