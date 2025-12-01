台南18區39小時大停水 自來水公司公布範圍

台南市十八個行政區將自十二月二日上午九點至十二月三日晚上十二點停水、降壓施工三十九小時。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

台灣自來水公司為穩定供水及強化供水韌性，將進行「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程。台南市十八個行政區將自十二月二日上午九點至十二月三日晚上十二點停水、降壓施工三十九小時。

根據台灣自來水公司預估本次工程影響供水的區域包含永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區等十八個行政區，影響範圍甚大。

停水區域：一、永康區崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。二、安平區漁光里。三、東區東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里（部分區域）、東智里（部分區域）。

四、北區開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。五、中西區郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。六、玉井區玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。七、南化區北寮里、北平里、玉山里、西埔里（部分區域）、中坑里（部分區域）。

八、新化區知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。九、左鎮區全區。十、善化區昌隆里。十一、大內區全區。十二、山上區全區。十三、新市區大社里（國3以東區域）、潭頂里（國3以東區域）。十四、龍崎區大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石????里、龍船里、土崎里、崎頂里。十五、關廟區北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。

十六、歸仁區看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。十七、仁德區新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里（部分區域）、中洲里（部分區域）。

水壓降低區域：一、東區忠孝里、小東里、衛國里、大智里、大學里、德光里、東光里、崇德里、東門里、富強里、裕農里、富裕里、仁和里、圍下里、東明里、德高里、崇誨里、崇成里、新東里、龍山里、莊敬里、崇善里、中西里、東安里、崇信里、崇文里、崇學里、成大里、和平里、泉南里、大同里、大福里、大德里、路東里、東智里、崇明里。二、永康區崑山里、建國里。三、新化區唪口里、武安里、太平里、崙頂里、全興里、豐榮里、北勢里、護國里、協興里。