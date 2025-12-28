台南2保姆涉虐嬰被裁定收押！ 未滿1歲童「腦出血」疑多人受害

台南傳出虐嬰事件，家長今（28）日出面控訴自己未滿1歲的孩子疑似遭受不當對待，有腦出血傷勢，目前還在加護病房治療。警方獲報後，發現不只一名孩子受害，把涉案的兩名保姆拘提到案，檢方認為兩人有串供滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

家屬稍早與立委郭國文召開記者會，控訴保母對多名尚未滿2歲的幼兒，反覆進行打、踢、踹、摔、踩、丟、撞牆、用力搖晃、言語羞辱與恐嚇等情形，並強調這不是失手、情緒失控，而是長期系統性的施暴。

檢警獲報後，發現不只一名孩子受害，同時也有多名家長提出傷害告訴，掌握相關事證後，將涉案的鄭姓、張姓保母拘提到案，認為有串供滅證之虞，聲請羈押禁見，法院稍早也裁准。

