台南2保母涉虐童遭收押 11月大男嬰顱內出血住院

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南麻豆區2保母遭多名幼童家長指控涉嫌虐童，其中11月大男嬰因顱內出血住院治療；市府調查，涉案保母僅1人為合格登記保母、共違規收托6童，2人已由檢方聲請羈押獲准。

民進黨立委郭國文、台南市議員陳秋宏今天陪同受害兒童家屬召開記者會，台南市警察局麻豆分局與市府社會局人員也出席說明處理情形。

受害兒童家屬表示，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下還不會說話的幼兒，可能因此認為施暴不易被發現，事件爆發是因為1名11月大幼兒送醫後，發現身上有新、舊傷，疑似遭受虐待，還因顱內出血住院治療，家長才知道這2名保母惡行。

廣告 廣告

受害家屬表示，查看過去1個月監視畫面，發現自己8個月大孩子受虐超過20次，包括打巴掌、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走等，看到畫面、心都碎了，無法想像有這麼變態的人。

麻豆分局副分局長劉行五表示，12月6日接獲通報有未滿1歲幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢，立即成立專案小組並報由台南地檢署指揮偵辦，掌握相關事證後，將2名涉案者拘提到案。

劉行五表示，經檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞向法院聲請羈押，並於8日裁定羈押禁見；警方另發現2名涉案人對托育場域內其他多名幼童不當對待，為確保幼童安全，已主動聯繫幼童家長前往醫院驗傷，並受理相關告訴，目前共有6名幼童家屬提出告訴。

社會局兒童福利科長楊小萱表示，兩名涉案者中僅1人屬於合格收托，另1人並非合格登記保母，且合格保母僅回報照顧2名兒童，等於違規收托共6名幼兒，社會局將依法撤照，並對違規部分進行裁罰，同時聯繫涉案者過去照顧的兒童家長進行了解。

郭國文說，剴剴案之後修正了刑法，提高虐童刑責，但更完整的「兒童托育服務法」目前仍在立法院審查當中，尚未三讀，此法案中包含強化不當對待或照顧的處理機制，對在宅托育、居家托育、到宅托育等多面向照顧兒童形式，托育人員的虐待、不當管教等行為有明確罰則。

郭國文表示，虐童憾事一再發生，讓人感到沉重，盼立法院加速法案協商，盡速完成三讀，落實對於孩童及整個家庭保障。（編輯：陳仁華）1141228