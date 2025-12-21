台南2天公廟 香火旺如過年

巧逢80年一遇的冬至天赦日，台灣首廟天壇信徒21日擠爆廟埕。（程炳璋攝）

今年最後1次天赦日恰逢冬至號稱「80年一遇」，又逢周日，信眾趁機出門補財運。台南市北區開基玉皇宮與中西區台灣首廟天壇等2家天公廟，21日一大早皆擠爆信徒，金紙堆如山高，比假日多1倍的人潮，讓廟方驚呼「有如過年」。

道教天赦日是玉皇上帝對犯錯之人「法外開恩」之日，信徒可趁機消災解厄、補財庫。黃曆定出的天赦日每年依照天干地支，日期皆不同，蛇年共有6次，昨天是最後1次，恰逢有「一陽生」之意的冬至，難得的好日子錯過需再等80年，加上又是周日，許多網友的話題都是出門「拜天公」。

廣告 廣告

天赦日可提前3天祭拜，卻不宜延後，台南市鬧區2家主祀玉皇上帝廟的開基玉皇宮與天壇都舉辦赦免法會，2家廟宇從20日起就湧現大批信徒，21日更被人潮擠爆。前者清晨5點就湧入滿滿香客，後者上午6點就出現排隊等開門的信徒。

開基玉皇宮每逢天赦日舉辦補運金義賣，所得全數捐贈健保署南區分署，作為購買牙科診療床與行動X光機，提供偏鄉長輩補牙所需的設備。天赦日補運金每份500元，曾單日賣到150萬元，21日人潮較平時假日多出1倍，補運金中午賣光再補貨，滿足信徒「拜拜兼做善事」的心願。

天壇以祈福袋做為天赦日祭拜品，廟方形容人潮有如過年，廟門未開就有信徒排隊，廟內信徒滿滿，連廟埕都寸步難行，當天賣出數千份的祈福袋，廟方代燒的金紙堆在牆邊有如山高。