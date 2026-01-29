台南2度停電影響逾5千戶 新光三越中山店全館黑半小時

台電台南區處出包，29日上午連續發生2起設備故障致3區5000多戶停電。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台電台南區處搞烏龍，29日上午連續發生2起變電所設備故障，導致超過5000戶停電，其中更引起百貨公司需設備調整致整棟停電半小時，台電在復電後發出聲明向民眾致歉。

台電台南區處先在上午9點26分發生東區設備故障跳脫，造成長榮路與東寧路約537戶停電，經台電搶修後1小時內復電。

不料南區變電所上午11點53分同樣發生設備故障，這次造成南區、中西區近5000戶停電。先導致金華路2段、三官路、健康路3段、惠南街等一帶共4566戶停電。更引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、新光三越西門店供電異常。

台電獲報後派員至現場搶修，5分鐘內復電3401戶，復電戶數逾7成，下午1點全數恢復供電。

新光三越中山店因設備問題，在壓降停電後，需找工程人員調整設備，導致全館停電半小時，許多上門的顧客見室內一片漆黑，隨即轉頭離開。台電台南區處表示，將再派員協助業者重新做設備設定。

