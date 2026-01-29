台南2度停電！新光三越中山、西門店「全館一片黑」 台電曝原因致歉

今（29）日上午台南多個地區受短暫跳電影響，其中包括新光三越中山店和西門新天地，全館一度漆黑一片。（圖／翻攝畫面）

台南市中心今（29）日上午接連發生兩起變電所設備故障意外，造成多個地區共超過5000戶居民受影響，其中當地知名百貨新光三越中山店和西門新天地更因此短暫停電全館一片黑，引發逛街民眾一陣驚慌。台電台南區處獲報後緊急派員搶修，目前受影響用戶已全數恢復供電，台電解釋停電原因與設備故障有關，並向民眾與業者表達歉意。

今日上午有台南民眾在社群平台Threads發文指出，去新光三越中山店逛街時，突然整棟停電，全館一片漆黑，甚至伸手不見五指的狀況，有其他網友也留言表示，「西門新天地也有短暫停電」、「台南好多區停電耶，但沒看到通知」。

廣告 廣告

對此，據台電資料顯示，首波停電發生於上午9時26分，東區因設備跳脫，導致長榮路、東寧路一帶約537戶停電，台電隨即展開搶修並於1小時內修復。然而，上午11時53分南區延平變電所同樣發生設備故障跳電，先後造成金華路2段、三官路和健康路3段、惠南街等區域共4566戶停電。

此次事故引發大規模饋線壓降，連帶衝擊非故障區的新光三越中山店與西門店供電異常，造成百貨內部瞬間漆黑一片，許多顧客因照明全無紛紛離場。

針對百貨公司停電時間較長一事，台電澄清，事故發生後5分鐘內已復電逾7成，百貨公司端則是在1分鐘內即恢復正常供電電壓。新光三越中山店之所以停電長達半小時，主因是百貨內部設有自備高壓開關設備，在感應壓降跳脫後需由工程人員手動調整設定，並非台電端斷電不送。

台電台南區處強調，後續將派員協助業者優化設備設定，避免未來再次因電壓驟降導致內部供電延宕；同時也為造成民眾與業者不便，表達深切歉意。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分