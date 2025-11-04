台南2機車碰撞！ 6旬男騎士噴飛捲轎車底
台南市 / 綜合報導
台南佳里區(4日)上午發生一起嚴重車禍，兩輛機車在蕭 壠 文化園區附近發生擦撞，其中60歲男騎士噴飛，再被後方轎車捲入車底，當場受困，他一度失去呼吸心跳，消防人員趕抵現場後，立刻動用器材將他救出並送往醫院搶命，幸好他已經恢復生命跡象，目前在加護病房觀察中，另一名女騎士則是手腳擦挫傷送醫。
機車併排騎在外側車道，疑似沒保持安全距離，兩輛車先是發生擦撞，騎士雙雙倒地，其中一人噴飛，儘管轎車看到緊急往左偏，還是來不及剎車，騎士被捲入車底，驚悚一幕，發生在台南佳里區。
救護車趕到，發現男騎士還受困在車底，情況相當危及，立刻使用器材撐開底盤搶救，騎士順利脫困，但人已經失去呼吸心跳，搶命關鍵時刻，趕緊將他送醫急救，另一名女騎士也倒地擦傷。
事發在4日清晨7點多，台南蕭隴文化園區附近，捲入車底的60歲男騎士，經過醫療團隊全力搶救後，成功恢復生命跡象，目前還在加護病房觀察中，53歲女騎士手腳擦挫傷，沒保持安全距離，釀成嚴重車禍意外，上班尖峰時段，提醒駕駛人得多留意路況。
