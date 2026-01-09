台南2男女逛服飾店連偷2家！業者PO網抓賊 女子喊冤遭打臉

台南一對男女接連在服飾店行竊，警方已通知到案。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台南市中西區一家服飾店，日前接待一對男女顧客，隨後店員發現有部分商品不翼而飛，損失約5000多元，調閱監視器後將該對男女PO上網抓賊，不料女子還私訊店家喊冤試圖推卸責任，警方當天受理隔壁服飾店遭竊案，發現視同對男女所為，已通知到案說明。

台南中西區服飾店在社群平台PO文稱，協尋本月4日周日晚上9時許到門市逛街試穿商品的一對男女，帶許多商品進更衣室試穿，後續只拿3件歸還，店員忙完回頭整理時發現有好幾樣商品都不見。

經調閱監視器，發現商品確實被這對男女帶進更衣室，但後續就找不到，失蹤的商品包括1個包包、1件衣服、1件外套及2雙鞋子，共6件商品損失約5000多元。

遭店家點名的女子還私訊喊冤，辯稱確實有拿衣服跟包包進去試衣間試穿跟拍照，但並未有任何提袋，無法把物品帶走，離開的時候手上也沒有任何物品，試圖將偷竊責任全部推給同行男子。

台南市警二分局指出，社群平台PO文的店家尚未報案，但分局同日晚間受理另間服飾店商品遭1對男女竊取的報案，兩家店相隔僅100公尺，經調閱監視器後確認身分，兩家店失竊都是26歲許男、25歲張女所為，打臉張女喊冤說法。全案將依竊盜罪嫌移送偵辦。

