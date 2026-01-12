台南2童摘金桔亂丟踩爆！店員PO監視畫面 引發網友熱議

台南通訊行門前金桔被隨地丟棄踩爆，兇手竟是2名孩童。 圖：翻攝自Threads@appleteacher11

[Newtalk新聞] 台南永康區一間通訊行門口擺放金桔盆栽，日前開店發現門口的迎賓地毯全是踩爛的金桔，殘渣與汁液都滲進地毯縫隙，調出監視器發現是2名孩童亂摘金桔並亂丟，還用腳踩踏，店員PO文轟「沒有要好好教，就不要生了」，更引起網友熱議。

通訊行監視器畫面顯示，2名頭戴安全帽的孩童，摘下店家門口金桔盆栽的果實，1名孩童將果實丟向大馬路，另1名則把果實丟在地上踩，期間皆未看見家長出現制止，店員推測是家長在隔壁買便當，孩童不耐久候調皮搗蛋。

通訊行業者並未報警提告，而女店員將畫面PO上社群平台，提醒家長要對孩子不妥舉動出言告誡，「很困擾啊，地毯都還要再刷，一早來上班心情就已經不好了」，「很糟糕啊，我覺得如果沒有要好好教，就不要生了。」

畫面曝光後也引起大量網友撻伐，「拔完沒結帳」、「不懂事拔就算了、丟門口地板踩真的很不行」、「提告，幫忙教小孩，也算社會安全網協助父母育兒，這是做功德」、「提告，讓他家長永生難忘」。

