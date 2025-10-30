台南20條路名取自「國外城市」 居民怨難引共鳴

台南市 / 綜合報導

台南市政府為了彰顯國際交流，在新開闢的道路或工業區以及重劃區，以「國外友好城市名稱」來命名。其中有20條路名，取自日本、南韓、美國及法國等的城市名稱，不過多數居民認為，這些名稱難引共鳴，不只難記，就連地圖上也幾乎搜尋不到，對此台南市民政局表示，這些路名的命名都按照相關規定，未來命名會先取得共識，加強與民眾溝通。

台南歸仁高鐵特區附近，這條街叫做「西科紋納街」，第一眼看覺得特別，但當地居民認為，路名不只不好記，也缺乏在地連結性，民眾說：「這真的很難記欸，而且人家也不知道，那條路是哪裡啊，因為不好記，所以人家沒有印象，一般路名比較好記，這個太饒舌了吧。」

原來台南市府為了彰顯國際交流，在新開闢道路或工業區、重劃區，以國外友好城市名稱命名道路，西科紋納街就是取自美國的西科紋納市，另外來自日本的路名，也多達13條。

記者汪奕嘉說：「就在高鐵站附近的富良野街，名字取自日本的富良野市，但當地民眾就納悶，實在不懂富良野，和這條街之間的關聯。」其中還有青森路，也被民眾認為聽起來不吉利，曾引發討論，這些路名，不只難以引起共鳴，就連google地圖，也幾乎無法搜尋。

計程車司機說：「知不知道一個大目標，這邊比較有名的就是歸仁幾路，(找路)就是只能這樣。」除了美國和日本，還有南韓、法國、波蘭、立陶宛等等，台南一共有20個路名取自國外友誼城市民政局強調命名過都合乎規定，接獲反應，會再視情況調整，未來也會先取得共識，再命名。

台南市民政局局長姜淋煌說：「有些路名，感覺叫起來比較不順，這部分我們都有跟當地的里民做溝通。」只是這些路名雖然國際感十足，但對居民來說，要是導航都找不到，找路可能比出國還困難。

