台南2000迴力車組成「馬到成功」 2萬片積木組2庫柏力克熊同場亮相

台南安定古寶無患子故事園區以近2萬台迴力車組成「馬到成功」。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接農曆春節到來，台南市安定區古寶無患子故事園區以將近2000台迴力車，組成「馬到成功」，並展出多種收藏近30年的造型公仔、玩具，營造熱鬧過年氛圍。安定區公所替代役也以2萬片積木拼出2隻100公分高的庫柏力克熊(暴力熊)，同場展出。

安定古寶無患子董事長王高榮收藏2、3萬輛迴力車及眾多的公仔、變形金剛玩具等，今年以「無患子小車賀歲-馬到成功」為主題，結合園區特色，將於14日至25日進行創意展演，17日(大年初一)到22日(初六)，每天並將送出限量100份小禮物，送完為止，有卡片收納本、變形工程車、《百變金剛》系列的裝甲龍等，1天送出1種。

王高榮表示，迴力車與變形金剛均是私人將近30年的收藏，於春節期間展出，增添年節熱鬧氣氛。近日他與太太蘇秀琴花費6小時，從約1萬台迴力車中，選出特定的顏色，拼成「馬到成功」，祝福民眾。

安定區長陳仁偉說，配合園區活動，公所也由3名替代役花了1個多月，以積木拼出2隻庫柏力克熊，高100公分、寬50公分、厚30公分，每隻約使用1萬片積木組成，希望民眾到安定走春，感受人情味與新年祝福。

王高榮(左2)將於農曆春節期間展出收藏近30年的公仔、玩具。(記者劉婉君攝)

安定區公所同場展出以2萬片積木組成的2隻庫柏力克熊，安定區長陳仁偉(左)與古寶無患子董事長王高榮(右)一同歡迎民眾到安定走春。(記者劉婉君攝)

