台南23歲女清潔員被撞死！男友目睹崩潰 賓士酒駕男遭檢聲押

台南市安平區一名23歲的女清潔員，今（16）日值勤時遭賓士車高速追撞當場死亡，男友當場目睹情緒崩潰。然而肇事駕駛在現場醉到不省人事，酒測值高達0.95，檢方複訊後認定犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

女清潔員今天上午8時許，站在垃圾車旁邊正協助清理作業，沒想到一輛白色賓士從後方高速撞擊，女子瞬間遭夾擊，當場死亡。肇事賓士車頭全毀，垃圾車廚餘桶、後車斗也通通撞到破裂，可見撞擊力有多猛烈。

賓士車頭全毀，垃圾車後方也受損。圖／台視新聞

據了解，48歲肇事鄭姓駕駛自己是經營餐飲店，徹夜應酬續攤，喝到早上竟然酒駕開車回家，酒測值高達0.95，事發當下還在車內醉倒不省人事，被警消從車內拖出。

而死者清潔員的男友就是垃圾車駕駛，當下目擊意外淚崩不已，死者父母到現場更是難過到相擁而泣，令人不捨。

死者男友目擊意外崩潰。圖／台視新聞

陳姓女清潔員年僅23歲，平常上午到清潔公司上班當助手，下班後還要到飲料店打工，認真上班和男友一起打拚，沒想到入職不到兩個月，就遇上酒駕撞擊喪命。

