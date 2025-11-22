台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況

台南市長黃偉哲。（圖／台南市府提供）





後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區昨（21）日晚間發生火警，台南市消防局接獲通報後立即趕赴現場灌救，環保局也調派機具支援。

今（22）日上午台南市長黃偉哲前往現場視察，感謝消防及環保人員於最短時間內控制火勢，並強調後續將持續處置堆置物內部悶燒，避免火勢再度蔓延。

黃偉哲表示，感謝消防局第一大隊、義消及環保局的全力投入，第一時間便成功壓制火勢外擴。然而堆置廢棄物內部仍有悶燒情況，需持續挖掘讓熱氣逸散、降低溫度後再灌水壓制。

他指出，後續作業仍需時間，希望能盡快阻斷悶燒範圍，降低現場風險。

環保局指出，火警發生後已立即調派6台挖土機、8台水車支援消防局滅火作業，同時在下風處布署移動式空氣品質監測車，持續監測空品並完成即時通報。

依今日中午12時最新監測數據顯示，PM2.5為45.14µg/m³、PM10為72.26µg/m³，環保局將追蹤監測至火勢完全熄滅。

環保局進一步說明，風災過後後壁烏樹林暫置場自7月8日啟用以來，廢棄物累積已超過25萬公噸。為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不中斷。

目前營建混合物及廢樹枝清運案件均已進入發包程序，盼能儘速清除廢棄物、騰出空間，降低環境與安全風險。

