台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區昨（21）日晚間發生火警，台南市消防局接獲通報後立即趕赴現場灌救，環保局也調派機具支援。
今（22）日上午台南市長黃偉哲前往現場視察，感謝消防及環保人員於最短時間內控制火勢，並強調後續將持續處置堆置物內部悶燒，避免火勢再度蔓延。
黃偉哲表示，感謝消防局第一大隊、義消及環保局的全力投入，第一時間便成功壓制火勢外擴。然而堆置廢棄物內部仍有悶燒情況，需持續挖掘讓熱氣逸散、降低溫度後再灌水壓制。
他指出，後續作業仍需時間，希望能盡快阻斷悶燒範圍，降低現場風險。
環保局指出，火警發生後已立即調派6台挖土機、8台水車支援消防局滅火作業，同時在下風處布署移動式空氣品質監測車，持續監測空品並完成即時通報。
依今日中午12時最新監測數據顯示，PM2.5為45.14µg/m³、PM10為72.26µg/m³，環保局將追蹤監測至火勢完全熄滅。
環保局進一步說明，風災過後後壁烏樹林暫置場自7月8日啟用以來，廢棄物累積已超過25萬公噸。為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不中斷。
目前營建混合物及廢樹枝清運案件均已進入發包程序，盼能儘速清除廢棄物、騰出空間，降低環境與安全風險。
更多東森新聞報導
新竹某國中女教師墜樓不治！校方發聲：全力配合調查
新／高雄6歲童狂吐「原因不明」 送醫不治
馬路當賽車場！4豪車「街頭競速」撞超商 店外民眾撞骨折
其他人也在看
台南烏樹林災後暫置場燃燒7.5萬噸廢棄物 火勢暫控制
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，消防局、環保局動員一夜奮戰持續15小時滅火，今天（22日）上午11點多控制火勢，侷限在廢棄物、廢木區不再延燒出去，環保局估算7.5萬噸廢棄物燃燒，要完全撲滅需要幾日時間。另外，市道172線（白新公路）往東在烏樹林至白河下秀祐路段為救災需求進行封閉，自由時報 ・ 9 小時前
烏樹林廢棄物大火 未全部撲滅
記者陳佳伶∕後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 3 小時前
台南後壁烏樹林廢棄場惡火 濃煙浮現李小龍臉孔畫面曝光
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚上發生大火，火光衝天，有網友在本報拍攝的火場照片中，發現濃煙中竟浮現李小龍的臉部輪廓，另張照片中也有團像老鼠的濃煙，在網路引發熱議。烏樹林廢棄物暫置場前晚大火延燒初期，垃圾山的廢棄物、廢木枝、波浪板堆高近20公尺高，當中也有大批雜物、泡棉，加上內有沼氣自由時報 ・ 2 小時前
台南廢棄放置場大火！7層樓高垃圾山 撲滅恐需一周
台南後壁丹娜絲風災後廢棄物暫置場驚傳大火！近7層樓高的垃圾山全面燃燒，火光衝天，燃燒面積達3000平方公尺，相當於一個足球場大小。消防人員已控制火勢，但完全撲滅可能需長達一週時間。該暫置場堆放超過23萬噸廢棄物，包含廢磚瓦、廢木材、垃圾及波浪板等。大火導致台南周邊14個行政區空氣品質惡化，當地農民對火災原因表示懷疑，台南市政府環保局表示正盡速辦理發包作業，以完成廢棄物處理與清運。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 14 小時前
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
尋找中獎人！今年9-10月期統一發票將於下週二（25日）開獎，但截至目前為止，7-8月期統一發票1000萬元特別獎還有2張未領，包括：App Store訂閱費300元、台南市龍崎區楠坑12-1號統一超商購買食品102元。另，7-8月統一發票200萬元特獎則有5張未領，包括：App Store訂閱費2自由時報 ・ 1 天前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 10 小時前
台南後壁烏樹林暫置場深夜燒到白天 居民批：3周前就提醒卻沒人理
台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生火警，火勢從昨晚一路燒到今早，已燃燒超過12小時，消防人員也疲於防護救火，相...聯合新聞網 ・ 10 小時前
新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29登場
記者古可絜／綜合報導 2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，為讓民眾能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市政府動保處特青年日報 ・ 1 天前
「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李中廣新聞網 ・ 7 小時前
轉型變更 板橋垃圾處理廠打造新店溪水岸生活圈
【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋垃圾處理廠用地橫跨板橋區與中和區，與臺北市僅一橋之隔，東側鄰環河快速道路、新店溪 […]民眾日報 ・ 9 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 9 小時前
統一發票114年7-8月千萬獎2張未領 小心錯過期限成過路財神
財政部表示，民國114年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有兩張、五張未領，兌換期限至115年1月5日止。未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN開出的食品102元發票、於App Store訂閱費300元發票。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週EBC東森新聞 ・ 15 小時前
對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。中天新聞網 ・ 9 小時前
今小雪飆30℃！下周一變天降溫 南海有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】今天(22日)進入節氣「小雪」，全台清晨冷空氣明顯，低溫普遍落在15至19°C，苗栗縣三灣鄉下探13.5°C，北部與宜花雲量偏多、部分地區仍有短暫雨，早出晚歸務必注意保暖。隨著乾冷空氣白天迅速減弱，各地轉為回溫格局，中南部高溫甚至可逼近30°C，北部可回升至21至24°C，中南部及台東更上看26至28°C，天氣較前幾日舒適。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
藍白主席會面後 盧秀燕:相信他們會為國家帶來新契機
藍白兩黨主席日前公開會面，各方關注未來的藍白合作空間，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，鄭麗文和黃國昌，都是以大局為重、有新思維的人，她信任黨主席，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新契機。中廣新聞網 ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前