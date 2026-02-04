南部中心／鄭博暉、劉安晉、陳姵妡 台南報導

隨機傷人的陳男，職業是按摩店專職修腳皮的人員，他案發當天，在工作期間走出店外，心事重重、神情恍惚，沒想就抓狂行凶，同事聽到都很訝異，透露他平常脾氣溫和話不多，推測是跟女友感情生變，才會失控。





台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

隨機傷人的陳男，職業是按摩店專職修腳皮的人員。（圖／民視新聞）

從按摩店走出來，看起來心事重重的男子，就是凶嫌陳男，案犯當天，工作期間走出店外後，就失控了。凶嫌同事：「他大概來一個多月，快兩個月這樣子，他平常都在睡覺比較多，睡覺時間比較長一點，在我們這邊算兼職的啦，就是修腳皮這樣子。」畫面上看起來心事重重的陳男，到按摩店上班不到兩個月，專職幫客人修腳皮，平時就會把自己的工具帶在身上，因陳男平常安安靜靜話不多，誰也沒想到，竟會在街上隨機攻擊路人。凶嫌同事：「上個月才跟他女朋友分手而已，他跟我說他不是台南人，他就是從北部下來的這樣子，他是跟他女友一起下來，就蠻驚訝的，他平常沒什麼，沒什麼攻擊傾向這樣子。」

廣告 廣告









台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

隨機傷人的陳男，職業是按摩店專職修腳皮的人員，疑似跟女友分手，心情不佳才失控。（圖／民視新聞）





記者vs.陳姓凶嫌：「為什麼要砍人。」據了解，這名陳男29歲，疑似是為了女友到南部就職，感情生變後，上班情緒恍惚，而他被警方逮捕後也供稱，自己有服用身心科開出的抗憂鬱藥物，因為擔心同事看見，自行停藥一段時間。台南第六分局副分局長林佳輝：「經查該名男子，近期疑似因感情因素，精神恍惚，其傷人動機 正積極調查中。」也幸好陳男犯案當下，從警七年，本身從陸軍中尉轉警察的40歲王聖豪，當下立即制伏他，避免更多民眾受害，而他確切的犯案動機，還得等警方持續突破嫌犯心房，才能查個清楚。

原文出處：台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

更多民視新聞報導

台南男「隨機砍2人」出血倒地！狂衝「派出所前遭壓制」第一視角曝光

持「足療刀」追殺到派出所前！台南隨機砍人2傷 黃偉哲趕赴成大醫院探視

疑感情不順「隨機砍人」！足療師「20公分兇刀」曝光

