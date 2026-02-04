南部中心／鄭博暉、林俊明、劉安晉 台南市報導

隨機傷人的陳男，在按摩店專職修腳皮，案發當天，在工作期間走出店外，心事重重、神情恍惚，沒想突然抓狂行凶，同事聽到都很訝異，透露他平常脾氣溫和話不多，推測是跟女友感情生變，才會失控。嫌犯被依傷害罪嫌移送台南地檢署，由檢方複訊。





台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

凶嫌陳男案發當天，工作期間走出店外後，就失控了！（圖／民視新聞）









從按摩店走出來，看起來心事重重的男子，就是凶嫌陳男，案發當天，工作期間走出店外後，就失控了。

廣告 廣告

凶嫌同事表示：「他大概來一個多月，快兩個月這樣子，他平常都在睡覺比較多，睡覺時間比較長一點，在我們這邊算兼職的啦，就是修腳皮這樣子。」

陳姓男子，去年12月才到按摩店工作，專職幫客人修腳皮，這次傷人的凶器，也是他平時帶在身上的足療刀，平常安安靜靜話不多，工作空檔也少有跟人互動，誰也沒想到，竟會在街上隨機攻擊路人。

凶嫌同事說：「上個月才跟他女朋友分手而已，他跟我說他不是，他就是從北部下來的這樣子，他是跟他女友一起下來，就蠻驚訝的，他平常沒什麼，沒什麼攻擊傾向這樣子。」

陳男29歲，和女友一起從北部，回到台南就業，疑似感情生變，上班開始情緒恍惚，他被警方逮捕後也供稱，自己有服用身心科開出的抗憂鬱藥物，因為擔心同事看見，自行停藥了一段時間。





台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

勇警王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌！（圖／民視新聞）





台南第六分局副分局長林佳輝表示：「近期疑似因感情因素，精神恍惚，其傷人動機 正積極調查中。」

也幸好從警七年，本身還是從陸軍上尉，轉成警職工作王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌。

台南市金華派出所員警王聖豪強調：「那時候沒有想那麼多，就看到有民眾有危險，然後就是直接前往制止，是沒跟家裡人告知太多，怕他們擔心。」

陳姓嫌犯隨後也被移送地檢署，確切的犯案動機，還得由檢警深入追查，才能進一步釐清。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶

更多民視新聞報導

足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」

苗栗男「揚言開殺」警遭砍！凶嫌「中1槍」民眾被波及

快訊／苗栗苗南市場隨機砍人！警頭部遭砍2刀 兇嫌胸口中彈

