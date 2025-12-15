台南3傳統市場 獲800萬換新妝

因應傳統市場面臨現代化賣場衝擊，經濟部推動「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」，今年嚴選全台30處市集執行改造，台南市共有佳里中山市場、學甲市場及六甲市場3處市集獲核定，爭取到總計800萬元的美化經費，將人情味納入設計中，發揮傳統市場優勢。

經濟部今年選出全台30家市集納入改造輔導計畫，台南市3家市場入選，共獲800萬的改造經費，除打造入口意象等硬體設施，每家市集各選出5處攤位，每攤可獲5萬作為美化攤台、燈箱等硬體設施經費。

市場處代理處長林士群表示，這次改造部分包括佳里中山市場門面翻新與美化、攤位照明更新，以及閱覽室與周邊地面美化工程。學甲市場入口意象美化、指引牌設置、主視覺設計與空間美化。六甲市場強化主視覺設計、入口意象美化、指引牌設置、轉角端景牆面美化。3家市場以學甲最先完工，其餘2家工程這周可望完成。

台南市今年多家市集入選經濟部商業發展署的「優良市集暨樂活名攤」名單，全台獲選7家5星市集中，台南市的淺草商圈市場（西市場）與花園夜市就占了2家，入選4星市集有6家，入選3星市集有35家。其中參加美學升級改造計畫的六甲、學甲市場都獲列3星市集，佳里中山市場未參加計畫。

經發局介紹3處市集的人氣示範攤鋪，包括在地深耕70年的佳里中山市場土豆伯雜糧行、學甲市場阿德雞肉與六甲市場慈雲素食，都是成功轉型優化的攤位。

在地攤商表示，傳統市集面臨現代大型賣場的挑戰，期待藉由美化環境，打造兼具人情味與設計感的環境，強化傳統市場優勢，吸引更多消費者與遊客到訪。