台南3兄弟廟今年皆擲出「立筊」 民眾：神奇

台南市 / 綜合報導

台南安南區五塊寮慶和宮，2日有信徒前來問事時擲到「立筊」，廟方認為是「神威顯赫」，但特別的是，慶和宮的其他2間兄弟廟：永昌宮和四草大眾廟，在今年也不約而同擲到「立筊」，畫面曝光信徒們嘖嘖稱奇，廟方也解釋是神明間「以筊結緣」的顯化。

信徒在神壇前求神問事，隨後把手中的筊擲出去，不只是「聖筊」，奇特的角度，讓信徒不敢相信，看向廟方人員，確認是真的，就見其中一個「筊」，立在地上，毅力不搖，廟方認為是神蹟，不敢移動，趕緊用金紙圍住。

廣告 廣告

擲出立筊的信徒郭小姐說：「我看到立筊嚇一跳，然後一直問阿伯，阿伯這是什麼，為什麼站起來。」慶和宮總幹事曾裕僑說：「我看到立筊，我就叫她不要動，她也嚇一跳，我們廟方應該是今晚會問事。」擲倒立筊的是台南安南區五塊寮慶和宮，2日信徒前來問事，擲出的杯筊角度奇特，被廟方認為神明顯化。

不過特別的是，慶和宮的兩間兄弟廟在今年，也接連擲到立筊，永昌宮副主委謝彧森說：「農曆八月三號，放兵的時候，擲到立筊，這是很好的徵兆，因為我們三間一直都是兄弟廟。」四草大眾廟監察委員周克斌說：「信眾回來還願，擲到立筊，三間廟連續立筊，可能我們今年大眾廟要入火安座，所以可能是神蹟啦。」

加里區子龍廟永昌宮，以及四草大眾廟，都在今年不約而同擲出立筊，，三間廟的「立杯因緣」，據廟方記載，可能是神明同意結緣或合作的象徵，不過廟方解釋，要等到神明下駕，才能知道旨意，台南安南區區長魏文貴說：「代表我們神威顯赫，希望這三間廟更團結。」

三間兄弟廟之間，不言而喻的靈契，被認為是天定之誼，不只讓信徒嘖嘖稱奇，也盼三廟主神能互相庇佑，保佑百姓平安。

原始連結







更多華視新聞報導

睽違180年！普濟殿舉辦王巡醮 大批信徒朝聖

高雄百年關帝廟連17年擲出「立筊」 民眾：好幸運

神像過爐後轎班擲出「立筊」！ 將近3週屹立未倒

