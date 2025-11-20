台南3杯果汁「白天750元→晚上660元」業者發聲了 南市府稽查結果曝光

記者林昱孜／台南報導

水果店果汁3杯750元，晚間竟然變成660元，網友PO網表示：「跟股市一樣浮動」。（圖／翻攝畫面）

果汁「加厚」不同價？民眾到台南中西區一間水果店買了3杯果汁一共750元，晚間再打電話到店內詢問一樣品項，竟然變成660元，直呼果汁跟股票一樣「浮動價錢」。對此，業者回應，客製化「原汁不摻水」價格不一樣，不過若有疑問都下都可以反應，台南市政府法制處介入調查，要求明確揭露價格避免爭議。

果汁價格浮動引起爭議，業者表示，若對價格有任何疑慮可以當下反應。圖／翻攝畫面）

買了3杯果汁一共要價750元，同一天晚上打電話詢問，竟然變成了660元。此貼文一出引起網友熱議，「660？是打黃金進去嗎」、「買過250一杯，後來都只敢吃水果冰」、「真羨慕喝得起浮動價格飲料的董仔」、「看指數」。

水果店價目表雖明確標示，但客製化價錢仍需補上。（圖／翻攝畫面）

該間遭指控的水果店，外觀維持老店復古風格，上頭的價目表看起來也很有年代感，店內雖然價格標示清楚，卻依舊起了消費爭議。對此，店員表示，裡面加的東西不一樣，可以客製化，葡萄牛奶一杯180元，原汁就200多元，至於為什麼白天跟晚上價格不一樣，「那可能要問一下晚上的」。

業者表示，果汁會隨著「客製化」價格浮動。（圖／翻攝畫面）

對此，台南市政府法制處表示，消保官會同衛生局、經發局前往查核，雖然店內牆面有清楚標示各項果汁價格，但對於商品客製化（不加水原汁、混合兩種以上水果、加布丁配料），未明確揭露價格內容，造成消費者難以事前掌握費用。

台南市政府法制處上門查核，消保官要求客製化價格需明確標示。（圖／台南市政府提供）

法制處說明，雖然業者表示「在製作客製化果汁前均會告知價格並取得消費者同意」，但未事先標示清楚價格，仍會引發爭議，已要求明確揭露，以確保消費者權益。

