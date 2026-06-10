台南30萬戶老宅迎利多 補助今起開跑

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南市啟動老宅延壽補助，提升居住安全與生活品質。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，南市今(10)日起正式受理申請，為協助民眾了解補助內容及申請流程，市府工務局除在官網設置「老宅延壽專區」，提供政策說明與QA圖卡，也將成立一站式輔導窗口，並規劃於溪北、溪南地區辦理說明會，希望透過補助措施改善老屋居住環境，提升居住安全與生活品質。

根據工務局統計，南市屋齡30年以上住宅已超過30萬戶，許多老宅面臨結構老化、防水失效、管線老舊等問題，老宅延壽政策主要鎖定屋齡30年以上的合法建築物，不論是公寓大樓或透天住宅，只要符合資格都可提出申請。

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工務局表示，補助項目涵蓋多個面向，包括建築物結構安全性能評估、外牆立面修繕、屋頂防水及隔熱工程、公共管線更新、無障礙設施設置，以及居家安全改善等。依照申請項目不同，補助金額最高可達數百萬元，可望減輕民眾整修負擔。

工務局強調，老宅延壽不只是改善建築外觀，更重要的是提升居住安全與耐久性，延長建物使用年限，避免因房屋老化衍生安全風險，同時兼顧節能與高齡友善居住需求。

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