台南321聚落初五初六開園 演出市集讀劇嗨兩天

321巷藝術聚落園區老樹參天，歲月靜謐。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南各古蹟景區在春節連假活動精彩不斷。「321巷藝術聚落」特別在21日(初五)、22日(初六)推出迎春活動「馬上出來玩」，結合表演藝術、讀劇沙龍、風格野餐、市集與喫茶體驗，邀民眾在開工前以藝文收心，為新的1年注入滿滿能量。

321巷藝術聚落前身為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，2013年導入藝文團隊進駐後轉型為創作展演基地，被譽為都市中的桃花源。歷經古蹟修復與景觀工程，園區今年以嶄新面貌迎接馬年新春，推出兩日限定走春活動，邀大家「馬不停蹄」來感受藝術年味。

廣告 廣告

活動亮點之一為阿伯樂戲劇團打造的「馬上．穿越」NPC時光導覽，帶領民眾穿梭歷史認識聚落故事；入口舞台則安排「馬上．看戲」社區匯演，包含醒獅、鼓陣、扯鈴與創意打擊表演，營造熱鬧年節氛圍。「馬上．練肖話」漫才大亂鬥，由在地漫才團體暴羅WALK、新生1號劇團、斜槓青年創作體輪番登場，以幽默喜劇為連假劃下歡樂句點。

市集活動「馬上．趕集」邀集獨立書店、手作品牌、環保攤商與特色美食進駐日式宿舍院落，打造宛如走進長輩家過年的懷舊氛圍。靜態活動同樣精彩，初五舉辦郭柏川故居讀劇沙龍《畫外之聲》《詩與遠方》，初六則有新書朗讀分享，帶民眾在熱鬧中享受片刻靜謐。

此外，還有茶席體驗、草地野餐派對與繪本作家講座等多元內容。野餐活動報名費200元，附限量主視覺野餐墊與在地點心，每日限量10組；未報名者也可自備餐墊自由參與。

321巷藝術聚落平日開放時間為中午12點至下午4點，平時假日不開放，此次春節特別於2月21日、22日限定開園，邀民眾把握年假尾聲來場藝術小旅行。更多資訊可至「321巷藝術聚落」臉書專頁查詢。

21日(大年初五)郭柏川故居有讀劇沙龍。(記者洪瑞琴攝)

321巷藝術聚落前身為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鼓勵生育 台南六甲保安宮大年初一、初二送純銀手鍊共200條

出火、溫泉季、藝術季強助攻！ 墾丁春節連假訂房率飆7成

「超人力霸王」現身高雄美濃、杉林 守護繽紛花海

春節怎麼玩？北市前3大熱門景點曝光 這裡吸2500萬人次造訪

