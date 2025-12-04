台南35年林家肉燥飯熄燈 「一碗10元」成絕響 熟客哀號

台南在地好滋味又少一家，開業35年的「林家肉燥飯」以10元肉燥飯的佛心價格聞名，連總統賴清德都是座上賓，店家昨（3日）突宣布熄燈，讓不少熟客震驚，直呼從小到大的好滋味沒了。林家肉燥飯粉專寫道，因老闆年事已高，忍痛做出歇業決定，感謝大家過往的支持。

台南林家肉燥飯自1990年開業至今，已走過35個年頭，最初從南園街養生市場發跡，後轉往現址安和路一段經營，是不少人從小吃到大的好味道。店家最知名的就是一碗只要10元的肉燥飯，多年來都未曾漲價，其他餐點如魚皮湯、白切肉、魯豆腐，味道擄獲不少老饕的心，且價格實惠，總統賴清德、網紅蔡阿嘎都曾光顧。

店家在臉書粉專寫道，從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房，一碗肉燥飯賣10元，是35年來的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭，「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」

林家肉燥飯表示，因老闆年事已高，不得不忍痛做出歇業的決定，感謝過往所有顧客的支持，「林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」

貼文一出，許多熟客紛感不捨，「從小吃到現在，謝謝林老闆的好吃肉燥飯」、「我的愛店沒了」、「便宜又好吃，我媽媽很愛你們家的油豆腐，還有魚丸湯加油條，可惜吃不到了」、「回憶的味道，謝謝你們帶給大家那麼多年的物美價廉的餐點」、「肉燥飯真的很好吃，我會一直記得你們」、「老闆辛苦了，你們的價錢真的很親民，東西也好吃」、「看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」。

