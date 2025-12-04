台南35年林家肉燥飯熄燈「10元佛心價」走入歷史 熟客滿滿不捨

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台南安南區飄香35年的「林家肉燥飯」悄悄走入歷史。這家從1990年一路陪伴在地人長大的老味道，昨（3）日突然在臉書宣布熄燈，寫下「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬」，消息傳出後大批老客人湧入留言不捨。

林家肉燥飯昨（3）日突然在臉書宣布熄燈。（圖／林家肉燥飯 臉書）

林家肉燥飯從南園街養生市場發跡，以超佛心的「10元肉燥飯」聞名，是許多台南人的童年記憶，總統賴清德、網紅蔡阿嘎也曾造訪。搬到安和路後依舊維持平實價格，多年來從未調漲，成為附近居民口中的「第二個廚房」。

業者在公告中感性寫下，「從阿公帶孫子來吃，到孫子長大帶自己的孩子來吃」，老店承載的不只是香氣四溢的肉燥，更是三代人的生活片段。他們也提到，老闆與老闆娘多年來堅持一碗10元，是因為「大家生活都辛苦了，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」

只是老闆夫妻年事已高，加上老闆上月因疝氣動手術整整休息一個月，身體已難以負荷長時間勞動，夫妻倆才會忍痛做出歇業決定，向老客人致上最後的謝意。

臉書貼文消息一出，大批網友湧入留言區分享珍貴回憶，「我曾經是他們的管區警員，看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」、「便宜又好吃！我媽媽很愛你們家的滷油豆腐，還有魚丸湯加油條，可惜吃不到了」、「有一天我同事順路買給我吃，從那一天以後，不順路的我也會刻意過去吃，雖然不捨，但也希望你們兩老退休後好好的去玩」

