台南37區公有停車場 554席電動車充電樁到位

台南市水萍塭公園地下停車場的快、慢充電設施。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市快速公路台86線橋下停車場的180kW充電設施。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市南島路市政園區路外停車場的350kW超級快充。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市積極營造電動車輛友善便利的使用環境，經爭取交通部及環境部補助於37個行政區廣設充電基礎設施，目前全市公有停車場域已設置達554席電動汽車格位，包含105席快充及449席慢充，歡迎電動車主多加利用。

台南市配合中央「2050淨零排放」政策，積極爭取交通部7395萬元補助經費，執行運具電動化及無碳化策略，在各公有停車場廣設充電基礎設施，經考量現況高效率、短時間的快速充電需求逐漸提升，針對全市7處主要市區道路、交通節點、人口稠密區域的周邊公有停車場，規畫部分補助經費推動快充站建置專案，共計22席180kW充電車格已全數上線。

市府團隊更進一步由交通局及環保局跨局處合作爭取環境部補助2.5億元，將充電服務深入各市區及鄉鎮，在全市37個行政區202處公有場域建置充電設施，包含180席200kW快充及266席11kW慢充，其中更含有4席350kW超級快充，打造全台唯一「區區有電充、區區有快充」的示範城市。目前已上線營運27處場域共18席快充及34席慢充，預計今年底前再啟用約30處場域。

市府交通局表示，為使電動車充電費率符合市場需求並具備彈性，各業者於該局所訂上限範圍內，依其營運規畫採行固定或尖離峰差別費率，並視市場供需及行銷策略不定期辦理促銷優惠，以吸引更多電動車主使用公有充電設施。

各地區依停車供需及充電需求差異，設置電動汽車充電「專用格位」及「優先格位」，並以不同顏色牌面區分，籲請所有駕駛人使用充電停車格位時特別多加注意，如占用電動汽車充電「專用格位」，經通報舉發可依《停車場法》處新臺幣1200元罰鍰，電動汽車充電「優先格位」也請非充電需求車輛應優先使用停車場其他空餘停車位。

交通局指出，中央、地方及民間攜手協力共築台南充電網，電動車輛在37個行政區皆能享有迅速便捷的充電服務，市府團隊也將持續布建充電樁，鼓勵市民使用電動車輛以降低移動汙染源，致力推動能源轉型並提供市民優質的交通服務，打造智慧交通、永續、低碳的樂活宜居城市，展現推動淨零永續的決心。

