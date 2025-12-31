台南39年老診所元旦歇業 在地人震驚：從小看到大

台南「朱讚騫外科診所」在當地服務至今已39年，有台南人日前發現診所張貼停診公告，將於元旦起暫停門診及所有醫療服務。消息曝光讓一票當地人震驚不已，「這間老診所怎麼會停業」、「從小看到大的診所，好捨不得。」

一名網友日前在臉書社團「台南大小事」上傳照片，朱讚騫外科診所張貼停診公告，內容指出自2026年1月1日起，正式停止門診及所有醫療業務。原PO發文表示，「太震撼，從小看到大的診所要休息了。」

朱讚騫外科診所位在台南市中西區，於1986年成立，主攻外骨科，深耕地方，為當地居民健康把關；從Google評論來看，也有不少病患專程到診所做外傷清創及換藥。

診所停業的消息曝光後，立刻在網路上掀起討論，一票在地人驚呼，「這間是老診所耶，怎麼會停業」、「醫師很厲害，竟然要收了」、「我也是從小到大都在這間看」、「我們安平人永遠的回憶，小時候全家都是帶來這裡看診的。」

許多網友留言哀號，「醫師醫術不錯，護理師換藥技術強，可惜沒辦法繼續服務在地居民」、「以後受傷沒地方換藥了」、「我蜂窩性組織炎就是在這處理好的，沒想到會停業，辛苦醫師了。」也有人透露，診所從月中開始就全面停診了，「謝謝朱醫師跟莊醫師的付出」。

