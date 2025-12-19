台南4大副都心 平實特區強買氣

總銷約100億元的「悦讀耶魯」，位於台南市安南區的九份子重劃區。（王莫昀攝）

台南房市近年在產業進駐與都市結構調整下，逐步走出明確輪廓。聯碩地產業務部協理林三吉指出，從今年推案分布來看，九份子仍是台南市新案數量最多的重劃區，顯示建商對該區中長期發展具備高度信心；值得注意的是，位於東區與永康交界的「平實特區」，已被不少在地客視為台南的信義計畫區，不但國城建設推出的公辦都更案「國城寶實」熱銷外，達麗建設及國泰建設也分別各握有約7000坪與1000坪土地計畫推案。

林三吉分析，台南舊城區如中西區發展腹地有限，市府近年透過都市計畫導入「副都心」概念，帶動區域均衡成長，目前已逐步成形的副都心架構，包括市政府所在的安平副都心、以商60重劃區為核心的安南副都心、東區的平實特區，以及生產路、台糖總部一帶的南台南副都心。

平實特區內最具指標性的建案「國城寶實」，為台南史上總銷金額最高的預售案，總銷規模上看400億元。該案為公辦都更案，規畫分三期開發，第一期基地面積逾5000坪，規畫興建5棟建築，產品坪數介於25至75坪，總銷約135億元，自7月底正式進場以來，銷售已達5成多，去化速度優於市場預期。第二期預計興建2棟建築，產品定位與第一期相近，最快將於2026年推出；第三期則規畫4棟建築，總量體最大，但實際坪數配置與推案時程仍待後續規畫。

「國城寶實」銷售繳出亮麗成績單，國城建設董事長洪平森透露要訣是，選地專挑「有故事性土地」，是建案突圍的關鍵。他直言，打造好房子，只要好的地點、優質建材、設計與施工便可達到，但以選擇有故事的土地，大面積開發，經過重新規畫後，除了有好的建築、好的環境，當初居住於此的在地人，對家園的記憶，會吸引他們想回來居住。這些在地人的故事，成就龐大的需求，就是國城在房市逆境中，也能繳出亮麗成績單的重要因素。

除該指標案外，平實特區周邊亦有多家大型建商布局。達麗建設握有約7000多坪基地，同樣採公辦都更模式，未來推案動向備受市場關注；國泰建設則取得約1000坪基地，採標售買斷方式開發。

國泰建設初步規畫明年將於北、中、南區推出5個建案，總銷金額約270億元，國泰建設發言人林清樑表示，相關布局為近期內部討論結果，與央行房市政策並無直接關聯，主要考量仍在於維持公司穩定的業績表現與收入來源。

在南部布局方面，林清樑指出，位於台南花園夜市對面的「原美」案，總銷金額約40餘億元，預計於明年第1季正式推出。該案產品規畫以45至60坪的中大坪數為主，鎖定台南在地自住需求。此外，國泰建設在台南平實特區亦持有一筆基地面積約1000坪的土地，但是否於明年進場推案，目前仍在評估中，公司同時也持續在全台各地評估其他土地，未來推案時程與計畫仍可能視市場狀況調整。

面對新的一年，林清樑強調，精準的產品定位將是銷售成功的關鍵因素，只要產品規畫能貼近區域客群需求，便會有買氣支持。

台南熱門推案區九份子重劃區，目前在線銷售個案，有興富發集團推出的「悦讀耶魯」、上隆開發的「一字得」，上曜建設明年推出2案合計總銷200億，其中最受外界矚目的「國王湖」也在九份子重劃區。

「悦讀耶魯」專案透露，「悦讀耶魯」買氣佳，除親民的付款方式，該案位於九份子國中小旁水岸首排基地，坐擁北外環通車利多及南科等科技園區產業動能，具備永續發展、教育資源與宜居環境三大優勢，並享有誠品生活、新光三越、影城、Costco等生活圈，是主要原因。