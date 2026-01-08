台南4處中央社宅全數啟動 估2029年竣工

國土管理署長吳欣修、國家住都中心董事長花敬群、南市副市長趙卿惠、都發局長林榮川、東區長黃炳元、立委林俊憲及賴惠員與議員為平實安居D社宅動土。（記者李嘉祥攝）

國家住宅及都市更新中心興辦、位於臺南市東區的「平實安居D」社會住宅昨（八）日舉辦新建統包工程動土典禮，該案為平實重劃區地四處動土項目，預計二零二九年竣工，可提供三百廿五戶居住單元；國土管理署長吳欣修及南區都市基礎工程分署長林敬賢、國家住都中心董事長花敬群、南市副市長趙卿惠、都市發展局長林榮川、東區長黃炳元、立委林俊憲及賴惠員與多位議員均出席見證。

花敬群董事長說明多年來與南市府合作，累計發包、興建、完工社宅超過一萬二千戶，其中「平實安居A、B、C、D」四處社會住宅合計一三六三戶，興建時確保施工品質，完工後中心負責五十年的管理與營運，為市民提供長期穩定的居住服務。

趙卿惠副市長表示，國家住都中心於平實重劃區興建四處社宅，加上市府興建的宜居平實、宜居後甲等二處社宅，未來此處總計可提供一七七六戶，感謝中央與地方攜手照顧臺南年輕人，實現賴清德總統提出「住得起、住得到、住得好」的居住政策目標。

林榮川局長指出，「平實安居D」社宅基地位於東區瑞祥街及後甲一路口東南角，鄰近南紡購物中心、平實公園及平實轉運站與臺鐵臺南站，生活機能完整且交通便利，總工程經費約十八億九千八百餘萬元，由中央全額投資興建，可增加南市社住供給量；為照顧市民居住需求，市府也積極推動「宜居社宅」，位於北區的「宜居小東」於去年十二月起公告招租，受理申請期間至今年一月十二日，歡迎有需求的民眾提出申請。