台南400視覺識別系統延長使用

「台南400視覺識別系統」深具紀念性，商家反映熱烈，文化局延長使用期限至今年底。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「台南400視覺識別系統」至一一三年底（二０二四年），累計約四五０店家響應及五七０商品採用，共同形塑「台南400」紀念性議題到來的城市氛圍，原授權販售期限至去年底，因各界反映良好，文化局決定開放無償授權延長一年至今年底。

文化局表示，「台南400視覺識別系統」以台南自然人文及歷史元素為靈感，設定標誌、標準字、標準色及圖樣等視覺組合，從在地特色醞釀出嶄新台南氣息，原訂使用至去年底，因各界反映熱烈，許多遊客也認為當時沒有躬逢其盛，至少來台南一遊後，還可採買具有意義的伴手禮，商家也向文化局反映，因此決定延長授權期限申請，辦法已公告，可透過文化局官網線上申請授權。