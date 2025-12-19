台南5個月大男嬰失聯 警49天後找到已成嬰屍

圖為警方值勤攔查。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南5個月大男嬰被發現棄屍大排，社會局請南警局婦幼警察隊協尋，婦幼隊把案件派給善化分局，隔11天才調車牌辨識，拖49天才由永康分局找到人；由於沒有法律規範類似案件時效，婦幼隊坦承速度慢了點。目前檢方未確定男嬰死亡時間。

台南1名5個月大男嬰的父母，因居無定所，社政單位查訪未獲，10月遭列管並轉由警政單位協尋，永康警方18日下午接獲男童父母機車出現在永康後前往攔查，並依其父母供詞，於新市區一處大排找到已死亡的男嬰，死因仍待釐清，已報請地檢署檢察官指揮偵辦。

廣告 廣告

社會局發現高風險家庭的小孩失蹤，就會通報給婦幼隊尋人，今年一共有3件，本案男嬰是其中一件；男嬰生活在高風險家庭又失蹤，是高敏感案件，可能要與時間賽跑，婦幼隊在10月30日就拿到的資料，11月7日將全案轉派給男嬰父親的戶籍地善化分局協尋。

由於沒有法律規範時效，婦幼隊在等待善化分局回報的期間，卻未使用系統尋找男嬰父母下落，等善化分局調完資料回報，已過了11天，這才知道男嬰父親騎乘母親的機車，並開始調閱車牌辨識。

警方獲報後過了26天，婦幼隊才調閱男嬰父母的戶政資料，婦幼隊掌握到父母車牌出現在市區，再度要求各分局加強協尋。在12月18日發現車牌出現在永康，最後由永康分局找到人，距離婦幼隊接到通報已經過了49天。

拖延尋人時間，婦幼隊坦承速度不夠快，但強調都合乎規定，有善盡督導責任。檢方目前還在釐清男嬰死因與死亡時間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

台南夫妻帶5月男嬰失聯！被警找到供稱「孩子死了」大排尋獲嬰屍

立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲

捷運中山站丟煙霧彈砍人 嫌犯墜樓命危送醫

