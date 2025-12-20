台南5個月男嬰遭「虐殺棄屍」 台南父母羈押禁見

5 個月男嬰遭虐致死父母棄屍大排，法官裁定羈押禁見。（圖 ／翻攝畫面）

台南市日前發生震驚社會的虐童案件，1名年僅5個月大的方姓男嬰，因未按時接種疫苗而被列入高風險家庭追蹤，衛生局與社會局多次關注該家庭，但自10月底起，男嬰的父母頻繁搬遷並失聯，社政單位通報警方協尋，但男嬰已經死亡。

警方於18日晚間，根據車號追查男嬰生父方姓男子，得知男嬰已死亡並棄屍於新市區一處大排，警察隨即前往搜尋，找到了男嬰遺體，初步相驗發現男嬰身上有多處新舊傷痕，顯示可能長期遭受虐待。

檢方隨後拘提方姓父親及同住的凌姓女子到案，並認定兩人涉犯成年人故意對兒童殺人及其他重罪，2人說詞前後不一，與證人陳述也存在矛盾，且未將男嬰送醫或報警，反而將屍體包裝棄置，涉嫌湮滅證據，台南地檢署因此於19日晚間向地方法院聲請羈押禁見，法院認為被告存在逃亡、勾串共犯及影響證據可能，裁定2人羈押禁見。

廣告 廣告

法院指出，本案受害者僅5個月大，毫無抵抗能力，長期受到傷害，屬於最弱勢的受害群體，檢警正持續深入調查該案，並釐清施虐過程及責任分配，以保障兒童權益，整起案件揭示出脆弱家庭追蹤、兒童保護與法律介入的重要性，也讓社會對虐童防治再次警覺。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚

恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們