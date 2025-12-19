台南5月大男嬰失聯多日 警方找到父母才知「孩子死了被丟在排水溝」

5月大男嬰被棄屍在新化大排，永康警方18日找到其父母，才供出孩子已死亡。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名5個月大男嬰，因未打疫苗經社政單位訪視後被列為高風險家庭，今年10月突失聯，因而通報警方協尋。18日晚間警方找到父母但未見男嬰，經追問才得知男嬰已死亡，並在新化區排水溝內找到嬰屍，全案已通報檢方指揮偵辦，將於今(19)日相驗釐清男嬰死因。

據了解，男嬰遺體發現地點在新化區，案情初期由社政與警政同步介入，並通報婦幼隊，婦幼隊在接獲通報後，先行調閱監視器，確認男嬰父親曾在永康區出沒，隨即將全案交由永康警分局調查，永康分局隨後動員警力擴大追查，18日晚間7時找到男嬰父母。

相關單位指出，男嬰父母疑有中度智能障礙，屬經濟弱勢、居無定所，社政單位長期追蹤其生活狀況，男嬰出生後未依規定施打疫苗，社政單查訪發現男嬰父親搬家，今年10月將男嬰列管後改由警政協尋。

永康分局掌握線索後追查到男嬰父母，當時男嬰當時不在身邊。警方進一步偵詢後，父母才供出男嬰已死亡，警方已通報檢方指揮偵辦，後續將依相驗結果釐清死亡原因與責任歸屬。

目前檢察官正進行相驗，待確認男嬰死因後，警方才會決定後續偵辦方向。至於婦幼隊偵查隊在本案中僅調閱監視器後即將案件轉交分局處理的作法，是否符合重大兒少案件的通報、主導與協調機制，相關流程仍待檢視。

