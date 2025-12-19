台南5月大男嬰未打疫苗失聯 找到竟成冰冷水溝屍！檢警相驗追死因

台南5月大男嬰未打疫苗失聯，找到竟成冰冷水溝屍，今將由檢方相驗追查死因。示意圖

台南市一名出生後從未接種疫苗的5個月大男嬰，因父母居無定所行蹤成謎，遭社會局通報警方協尋，台南警永康分局透過「以車追人」方式於昨晚找到男嬰父母，因兩人疑似有智能障礙，溝通良久後才坦承「孩子死了」，並帶警方前往郊區一處排水溝尋獲男嬰冰冷遺體，今將由南檢相驗查明死因。

據了解，這對父母經濟狀況不佳，且有中度智能障礙，長期居無定所，屬於社會局列管的脆弱家庭。由於男嬰出生後遲未依規定施打疫苗，社工人員持續追蹤關懷，卻在今年10月因男嬰父親搬家而徹底失聯。社會局察覺有異，立即將案件列為高風險家庭，並啟動跨單位合作，主動報請警政系統協尋。

廣告 廣告

永康分局接獲通報後，鎖定父母使用的機車，透過科技執法手段追蹤行跡。18日晚間找到這對父母時，他們身邊並無嬰兒，且對孩子去向交代不清，引發警方高度懷疑。警方耐心溝通，突破兩人心防，他們才供出男嬰已死亡多時，並帶警方至新化區一處偏僻排水溝指認棄屍地點。警消人員隨即於溝內尋獲男嬰遺體，場面令人鼻酸，台南地檢署今天將派檢察官到場相驗，查明男嬰死因。



回到原文

更多鏡報報導

副所長李俊良「代筆簽名」掩護鍾文智落跑 妻帳戶驚見千萬不明金流

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

維冠救災英雄誘上百同袍投資詐5000萬 消防鳳凰獎得主遭依詐欺罪收押