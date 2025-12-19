台南5月男嬰失聯⋯警尋月餘找到父母：孩死了！大排發現「袋中裸屍」

記者林昱孜／台南報導

台南市一名5月大男嬰被父母扔至大排水溝，檢警將釐清死因。（圖／讀者提供）

來不及長大！台南市永康區一名5個月大男嬰，因未打疫苗經社會局查訪，經訪視後被列入脆弱家庭，後續突失聯，因而通報警方協尋。18日晚間警方找到父母但未見男嬰，經追問才得知男嬰已死亡，並在新市區排水溝內找到嬰屍，全案已通報檢方指揮偵辦，將於今（19)日相驗釐清男嬰死因。

據了解，男嬰出生後未依正常時序施打疫苗，社會局接獲衛生局通報進行查訪，而後發現家庭經濟狀況不佳，因而被列入脆弱家庭。原本社工訪視正常，但卻在10月突然失聯，遂通報警政單位協尋，昨（18）日晚間，永康分局透過車牌號碼找到人，但一家三口只見到父母，沒看見孩子，心裡浮出不祥預感，最後突破2人心防，坦承男嬰已經死亡。

台南市社會局表示，已指派社工人員了解案情並提供相關協助。（圖／翻攝畫面）

警方依據父母說法，尋獲男嬰遺體，目前全案已經報請台南地檢署指揮偵辦，預計於今（19)日相驗，進一步確認男嬰死因，同時釐清男嬰是否受虐以及確切死亡時間。據了解，男嬰被棄置在新市區某大排水溝，全身赤裸，以黑色塑膠袋包裹，研判恐於11月就已經死亡，而男嬰父母疑似有智能障礙。

台南市社會局表示，已立即指派社工人員了解案情並提供相關協助，目前全案已進入司法調查程序，後續若父母有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第102條裁處，另社福中心協助案家處理喪葬及其他家庭需求等福利服務。

