台南5連霸里長毛三宝突離世 遺願盼特色公園完善落實

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議員朱正軒質詢時提到鹽洲里長毛三宝傳出離世，忍不住哽咽落淚。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕永康區5連任資深鹽洲里長毛三宝11日傳出離世，突傳來噩耗令人相當不捨。綠營議員朱正軒今質詢時忍不住當場落淚，哽咽提及毛三宝生前為地方積極爭取塩洲抽水站特色公園與塩洲步道，要求市府加速相關規畫。

朱正軒表示，塩洲里抽水站旁特色公園是已故毛三宝里長的心願。公園編列600萬元預算，但光前期整地就超過300萬元，擔憂恐排擠後續硬體建置經費；呼籲市府編足經費，讓設施一次到位，徹底避免工程做一半又需重新發包動工的狀況。

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朱正軒也緊盯周邊步行空間串聯發展。朱正軒強調，從木馬公園的改善、長樂橋與長樂步道的綠蔭植栽，一路延伸至整個塩洲社區，督促市府推動「塩洲步道成圓」計畫。透過步道拓寬與串聯，讓尚頂、甲頂及塩行地區的鄉親都能享有連貫且安全舒適的休憩動線。同時，朱正軒也要求市府須將永康北線的體一公園等重要建設一併納入整體發展藍圖中加速推動。

市長黃偉哲允諾，積極爭取經費完善公園設施與環境營造，在遊具設置及遮蔭綠化等方面一次到位，滿足地方居民需求。

工務局表示，鹽洲抽水站旁之公園工程已編列今年度預算經費600萬元執行，預計今年10月完工。目前有關永康區特色公園興建，除鹽洲抽水站公園改善工程外，目前亦已規劃「永康砲校區啟動創意設計園區開發」，將於相關公園用地設置特色遊戲場、寵物公園及環境綠化設施，逐步建構永康區完整公園綠地服務網絡。

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