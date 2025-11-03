台南57年「四神湯」改賣雞肉碗粿 消費者嘆：被迫賣「盧媽媽創意菜」

非洲豬瘟禁宰令重創南部小吃，台南經營57年的鎮傳四神湯因斷料改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫賣「盧媽媽創意菜」。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕非洲豬瘟禁令延長到11月6日中午，台南許多小吃因常用活體豬，部分店家在這次台中防疫破口深受其害，其中經營57年的「鎮傳四神湯」掛上紅布條改賣雞肉碗粿，消費者嘆，台南小吃被迫改賣「盧媽媽創意菜」。

依台南的飲食史，台南武廟過去曾有小吃攤聚集，台南著名、約1980年創業的清珍鴨肉羹，還有約1977年創業的武廟肉圓，都是在該處起家；約1968年，鎮傳四神湯的創辦人張鎮奎在武廟前擺攤賣四神湯，後來因為道路拓寬工程，加上市容整頓，大多數的店家離開，張鎮奎在附近租下店面繼續營業，妻子跟女兒都在店內幫忙。

廣告 廣告

鎮傳四神湯起初沒名字，熟客都以「武廟前四神湯」稱呼，後來才取名鎮傳。與台南許多以下水菜餚著稱的店家相同，鎮傳的特色是不用冷凍內臟，每天食材不過夜，因此從創業開始，都是靠近中午才營業，因為一早全家人忙著處理豬腸。

約30年前，張鎮奎受訪時曾說，他每天都去市場買豬腸，回店後要翻面清洗、燙熟，再與藥材熬煮兩小時，所以每次遇到農曆3、10、17、25日這些肉販不宰豬的日子，他們也只能休息。

雖然現在物流發達，肉商的服務可將溫體豬內臟配送到店，大大節省店家的時間，但清洗與烹飪的耗時工序鎮傳維持超過半世紀，除了豬腸，還有肉筋湯、小肚湯(豬膀胱)、大腸頭都是該店招牌，與豬心相同，都是以豬內臟為主的小吃代表。

如今因非洲豬瘟受害，店家還是開業服務顧客，只是原本以豬內臟著稱的產品通通停擺，改賣雞肉碗粿，讓消費者感到格外諷刺，店家只能期待能盡快度過疫情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

非洲豬瘟排除人車豬感染源 應變中心：應來自未完全蒸煮廚餘

獨家》中市府擅闖清消恐造成採檢「偽陰性」 專家分析原因一次看

自由爆新聞》真相曝光網友驚呆！盧秀燕市府「關鍵疏失」成豬瘟風暴禍首

按日計薪臨時人員擅入豬瘟案場清消扛責？ 中市動保處低調不回應

