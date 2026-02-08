台南6個月大男嬰顱骨骨折、腦萎縮 毒父推託「椅子掉下來」遭起訴

台南善化6個月大男嬰疑因遭雙親凌虐，造成顱骨骨折、腦萎縮。示意圖。取材Pixabay

台南市善化區一名6個月梁姓男嬰，疑遭雙親聯手凌虐，導致顱骨骨折、多處腦出血，甚至引發嚴重的受虐性腦傷，面臨神經功能永久受損的悲劇。台南地檢署調查後，拆穿梁姓雙親辯稱「從安撫椅摔落」的謊言，日前依家庭暴力之妨害幼童發育罪嫌起訴兩人。

起訴書指出，梁姓男嬰去年1月出生，6月初男嬰因發燒、嘔吐及意識改變，被緊急送往成大醫院救治。院方檢查發現，男嬰右側頂部頭皮水腫、顱骨骨折，還有雙側慢性硬腦膜下出血、視網膜出血及腦實質損傷。醫師判斷，男嬰傷勢完全符合「受虐性腦傷三合症」，即便未來積極復健，改善空間也極為有限。醫師懷疑是男嬰受虐，依規定通報。

面對檢警偵訊，這對狠心父母卻大玩「推託秀」。梁父與葉母異口同聲辯稱，兒子是在送醫前一天傍晚，不慎從約50公分高的「安撫椅」上跌落撞到地板，「就只有摔那一次而已」。但檢方根據醫院報告打臉這番說詞，強調除非有極高速的加減速或強烈外力，否則一般50公分的高度落差，絕不可能造成如此嚴重的顱骨骨折與大範圍腦傷。

據了解，梁父是名毒品慣犯，過去就曾因家庭暴力行為遭通報並處刑。鄰居也向警方證實，去年5月底曾深夜聽到男嬰長時間淒厲哭聲，顯示虐待並非單一事件。

台南地檢署認為，梁父、葉母身為人父母，竟對僅6個月大的嬰兒施以凌虐，嚴重妨害幼兒身心發育，兩人具犯意聯絡且行為分擔，屬共同正犯。全案依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及刑法妨害幼童發育罪提起公訴，要讓這對冷血父母為其惡行付出代價。



