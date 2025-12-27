台南649里剩27里無活動中心 民政局長：市長指令明確「有土地就蓋」

〔記者楊金城／台南報導〕台南市37區有649里，目前尚餘14區27里無活動中心，原因在土地無著落、無使用急迫性；台南市民政局局長姜淋煌今天(27日)說，市長指令明確，「有土地就蓋」。

姜淋煌指出，市長黃偉哲上任以來，陸續推動新建、拆除重建、增建有68案活動中心興建工程，至今已有28座里活動中心完工啟用，其中佳里區第二聯合活動中心、將軍區馬沙溝多功能活動中心等8座今年啟用，善化區蓮潭里活動中心等案則明年陸續完工啟用，明年也將新建歸仁區大台南多功能智慧活動中心、楠西區鹿田里活動中心。

廣告 廣告

為加速落實地方集會場所建設，提供市民良好、安全的室內休憩場域，姜淋煌說，市長指令明確，「有土地就蓋」，針對建物老舊或設施設備缺乏的里活動中心，市府也補助區公所辦理修繕工程、改善內部設施設備。

為提升里活動中心使用率，民政局並積極推動數位化，今年10月「台南市里社區活動中心入口網」推出活動中心線上繳費功能，民眾租借活動中心，從申請、查詢到繳費，都能透過手機或電腦「一站式」在線上輕鬆完成，免去公所繳費的不便。

市府為讓活動中心成為凝聚鄰里情感的最佳場所，不再只是單純的集會場所，民政局和公所團隊結合社區公共空間營造，舉辦里社區活動中心才藝嘉年華及市民學苑課程，民政局指出，活動中心拓展多元服務功能，真正實現了「學習、展演、育樂、聚會」4大功能，凝聚了鄰里情感，成為在地居民提升生活品質、享受終身學習的最佳場域。

姜淋煌表示，民政局以市民需求為核心，從完善基層公共建設、強化社區安全網絡，到推動環保殯葬政策及促進單身市民交流，全面展現「以民為本」的施政成果，透過具體工程建設與貼近生活的服務措施，逐步打造安全、友善且具永續發展的幸福城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

