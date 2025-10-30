台南73年永康砲校遷移 現址將轉型創意設計園區

在民眾的歡迎下，最後一批的移防隊伍共有13車，從正門出發，一路沿中山南路行駛，往關廟方向前去。

沿途有不少民眾都特別趕來揮手歡送，記錄下這歷史的一刻。永康砲校舊稱陸軍砲兵飛彈學校，後來改名為陸軍砲兵訓練指揮部，在永康現址已經有73年的時間，和附近民眾的關係也格外深切。

台南市民說：「很不捨就是了，但是要搬走還是要搬走。」

台南市民說道，「過去如果臨時有危險，我們可以請阿兵哥來幫忙啊。」

陸軍砲兵訓練指揮部少將指揮官李韋德表示，「離開這個是萬般不捨，但是我們分離，它不是力量的分散，而是我們力量的擴張。我們會在這邊這一份回憶，繼續在新的校區繼續戮力戰訓本務，守護我們美麗的家園。」

廣告 廣告

永康砲校完成搬遷，台南市政府也將辦理永康創意設計園區區段徵收開發工程，將依都市計畫闢建道路、公園綠地，還有官署和產業的進駐。

台南市長黃偉哲說明，「永康是台南市人口最多的行政區，交通便捷，那也需要更多的發展，所以說現在很多企業都缺乏用地，大家可以看到這個地方用地是非常好，交通非常方便，所以對於永康、對於台南市的發展非常重要。」

永康砲校過去是台美防空飛彈接裝的平台，遷校的建議案也被各界推動了超過20年，如今永康砲校已經搬往關廟的湯山營區，回顧歷史有不捨，更多的是對城市未來的展望。

更多公視新聞網報導

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

國人食用破布子歷史逾200年 從樹皮、果實到根各有不同療效

台南永康公有地遭廢棄車盤據 市府：全力協調改進

