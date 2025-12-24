台南76歲婦人捲入絞肉機疑獨自作業 脫困時已身亡

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南76歲林姓婦人今天中午被人發現受困絞肉機，消防局獲報派員前往協助，脫困時已明顯死亡；事發時沒有其他人員在場，初步研判為作業不慎，確切原因待警調查釐清。

台南市政府消防局中午12時28分獲報，在安南區台江大道一處鐵皮屋有人員受困於絞肉機，調派5部各式車輛、11名人員前往救援，抵達時發現76歲林姓婦人受困，立即展開搶救，並於下午1時50分協助脫困，但林婦已明顯死亡，未送醫，現場交由員警處理。

警消人員初步調查，案發地點為位於鐵皮屋的小型陽春麵絞肉製作場所，沒有工廠登記，林婦疑似獨自作業，不明原因遭捲入絞肉機內，當時沒有其他人員在場，確切原因待警方進一步釐清。（編輯：陳仁華）1141224