台南8區遭棄置營建廢棄物 檢起訴102人、27家公司

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市8個行政區遭棄置、掩埋營建事業廢棄物，面積約40個足球場，不法獲利逾新台幣2800萬元，台南地檢署偵辦約2年，今天偵結起訴主嫌許姓夫婦等102人及27家公司。

南檢今天告訴中央社記者，檢方偵辦監聽組織犯罪時，意外發現這起棄置、掩埋營建事業廢棄物案，涉案人包括許姓夫婦、營建包商、運輸司機、土地提供者、挖土機司機、現場管理人等102人及27家公司。

檢方調查，許姓夫婦等人自民國112年5月至114年2月間，將營建工地產出廢棄水泥、磚塊、磁磚、瀝青、木材、瓦片、鋼筋、大理石、矽酸鈣板、鋁窗等營建事業廢棄物，傾倒、掩埋或堆置在台南市南區、安南區、新市區、新化區、左鎮區、關廟區、仁德區等23處土地、魚塭或農地，及七股區竹橋、十一份、頂山等3處光電場預定地，面積共29萬6557平方公尺，不法獲利2865萬2848元。

南檢2年間發動8次查緝行動，動員環保、地政、警政等單位搜索78處所，開挖非法掩埋場19處30次，拘提22人，傳喚101人，羈押10人，並查扣現場曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機等車輛及機具，再依廢棄物清理法起訴，起訴書及附表多達1444頁。（編輯：黃世雅）1150122