台南8度凍慘！中南部比北部還冷 專家揭「4大關鍵原因」

氣象專家林得恩今（6）日分析指出，清晨時段中南部地區氣溫低於北部，顯示在特定氣象條件下，中南部反而成為本島低溫最明顯的區域。統計至6日清晨4時為止，臺灣平地最低溫出現在臺南楠西，僅攝氏8.1度，其次為高雄杉林及臺南玉井，分別錄得攝氏9.5度與9.6度。山區最低溫則出現在南投信義，達到零下攝氏7.6度。

林得恩指出，中南部地區之所以在清晨出現比北部更冷的情形，主因可歸納為以下四項：

一、輻射冷卻效應更強

清晨約凌晨4時至7時之間，地表溫度受夜間長波輻射冷卻影響最大。中南部由於雲量少、空氣乾燥且風速微弱，有利地表熱能大量散失，導致氣溫快速下降。這種情況下，輻射冷卻效應明顯優於北部地區。

二、雲層與東北季風造成北部保溫效應

北部地區常受東北季風與厚重雲層影響，雲層如同棉被覆蓋，有助於減緩熱能逸散，同時風場的持續攪動也抑制了冷空氣在地表累積，使得北部清晨氣溫降幅相對較小。

三、地形與冷空氣堆積效應

中南部多為平原與盆地地形，夜間冷空氣密度高、易下沉並滯留於地表，形成人稱「冷空氣池」的現象。此種地形條件使得地表與近地層之間形成輻射逆溫層，促使氣溫快速下探。

四、空氣濕度的影響

乾燥空氣的溫室效應較弱，中南部夜間濕度偏低，熱能輻射散失更為快速，進一步強化低溫表現。相對而言，北部濕度高且雲量多，具備較佳的保溫能力，抑制了輻射降溫效應。

