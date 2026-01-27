台南8旬翁頭暈就醫傻眼⋯醫一檢查：心跳剩32下險猝死！急做1手術保命

記者林昱孜／台南報導

台南一名84歲的老翁，長期患有高血壓與糖尿病，過去曾有無故昏倒的紀錄，近期他因持續頭暈、胸悶，前往奇美醫院就醫，檢查驚見心跳每分鐘竟只剩下32下，隨時有猝死風險。收治病患的心臟血管內科主治醫師黃沛頡採用「生理性傳導技術」置放新型心臟節律器，成功讓老翁的心臟恢復規律跳動，擺脫昏厥恐懼。

黃沛頡醫師示警，心跳過慢不能忽視，正常心跳低於60下即為心搏過緩，若低於40下就可能引發頭暈、無力甚至休克，而該名老翁經診斷發現「高度心臟房室傳導阻滯」，宛如心臟的電線斷了，導致電力無法傳送。

廣告 廣告

奇美醫院,台南,心臟,醫師,節律器,心搏,手術（圖／奇美醫院提供）

黃沛頡指出，傳統節律器有時會導致心室收縮不同步，甚至引發心衰竭。鑑於國內心搏過緩病人逐年增加，奇美醫院自2025年起引進接軌國際的「巴赫曼氏束（Bachmann’s bundle）」生理性傳導技術，能進行更精準的起搏，提供彷彿天然的心跳節律。這項技術雖手術時間較長，但能有效減少心房顫動復發。

老翁在接受此項手術後，心跳已恢復正常，生活品質大幅改善。醫師呼籲，台灣每年約有7500人需置放節律器，民眾若有莫名虛弱、心跳停頓感，應盡速就醫檢查，別讓心跳「慢半拍」威脅生命。

更多三立新聞網報導

台北觀光客傻眼「黑白切800元」太貴⋯網：早不懂屏東物價！業者回應了

嘉義阿婆彎又出事了！20歲騎士「自摔滾2圈」畫面曝光 掃倒路邊2重機

聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

夫死後秒變臉！惡媳婦獨吞公公「借名房產」領光700萬元 下場慘了

