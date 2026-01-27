台南8旬翁頭暈就醫 心跳每分鐘僅32下險釀猝死

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南一名84歲男子因持續性頭暈合併胸悶就醫，檢查發現高度心臟房室傳導阻滯，心跳僅每分鐘32下，有猝死風險，經接受生理性傳導技術心臟節律器置放，症狀獲改善。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡今天在院內衛教宣導會表示，這名患者雖年齡偏高，也有高血壓及糖尿病史，但自述身體還算硬朗，平日生活正常。此次因不明原因經常頭暈、胸悶到門診就醫，檢查發現心跳僅每分鐘32下，明顯低於一般認定的心搏過緩標準（每分鐘低於60下）。

黃沛頡表示，經進一步檢查發現有高度心臟房室傳導阻滯情況，評估後採置放生理性傳導技術心臟節律器治療，手術後心臟恢復規律跳動，門診追蹤狀況正常，不再受昏厥與胸悶困擾。

黃沛頡指出，許多民眾提到心律不整，往往聯想到心跳過快，甚至因大部分運動員心跳會慢一些，有些民眾就認為心跳慢代表體力好，但運動員是經體能訓練強化心肺功能，未從事劇烈運動時心跳雖慢，仍足以維持正常機能。

他說，一般心跳若是每分鐘低於50下，甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或胸悶症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」，若未即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整，導致猝死。

黃沛頡表示，心搏過緩最常見原因為老化與退化，以及心肌梗塞、心肌炎或瓣膜手術後遺症，還有自體免疫病或藥物等影響，找出正確原因才能決定適當治療方式，先前還曾有一名病人在食用香蕉後會心跳變慢，研判是吃香蕉後鉀離子濃度上升所導致，只要調整飲食及生活習慣即可。

他說，傳統式體內心臟節律器置放安全性與成效皆相當成熟，近十多年來還有生理性傳導技術研發，提供更天然、自然的節律，並減少日後心房顫動、心臟衰竭風險，但並非每名病患都能適用，應由專業醫師評估並決定適當治療方式。（編輯：黃世雅）1150127