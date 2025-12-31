台南8連霸地王易主！新光三越中山店飲恨退居「地后」

台南市中西區新光三越新天地店首度躍升為「地王」。（地政局提供／洪榮志台南傳真）

台南市地價及標準地價評議委員會評定通過民國115年公告土地現值及公告地價，115年公告土地現值較114年調升4.42％，公告地價較113年調升7.55％，整體調整反映市場實際交易狀況及都市發展成果。其中，「地王」出現變動，位於中西區西門路一段與樹林街二段路口的新光三越新天地店，公告土地現值每平方公尺35萬元（每坪約115.7萬元）居冠，原本地王新光三越中山店則退居「地后」。

市府地政局表示，新光三越新天地店今年首度攀升為地王，主要反映商業機能與人潮結構的變化。因該店近年營運表現亮眼，具備高度商業規模與集客效應，也帶動周邊地區商業活動與地價支撐。

相較之下，已經蟬聯8年的舊地王新光三越中山店，則因受鐵路地下化工程及火車站更新改建所影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，形成商圈轉移現象，加上附近的南方公園商家撤離也加速人潮流失，導致該區商業活絡程度相對下降，今年的公告土地現值仍維持去年每平方公尺34.4萬元（每坪約114萬元）。

另外，白河區與嘉義縣交界的森林區、六甲區王爺宮段保護及河川區、官田區烏山頭水庫保護及河川區、北門區蘆竹溝北面潮間帶、將軍區將軍溪流失地、學甲區行水區及龍崎區山坡地保育區等地區，因多屬自然保育、水利或生態敏感使用分區，公告土地現值及公告地價均屬相對較低。其中，公告土地現值最低者位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺33元（每坪約109元）。

至於公告地價方面，全市最高地價位於中西區中正路精華商業區臨街土地，每平方公尺7萬8800元（每坪約26萬496元）；最低地價同樣位於北門區蘆竹溝北面潮間帶，每平方公尺9元（每坪約30元），充分展現商業核心地段與自然保育地區在土地利用價值及稅賦基礎上的合理差異。

地政局還說，此次調整公告土地現值及公告地價漲幅較明顯的區域，主要集中在如善化、安定、安南、七股等具有新興開發計畫的行政區，漲幅主要來自南科FG區段徵收、北安商業區市地重劃、草湖（一）自辦市地重劃、七股科技工業區等重點開發區域。如果排除這些特定開發區的影響，上述行政區內一般地區的調幅均屬輕微。

