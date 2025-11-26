台南9年餘絀330億 民代促加碼社福

台南市政府9年來省吃儉用替市庫存下330億元，國民黨市議員蔡育輝、無黨籍議員周奕齊26日建議市長黃偉哲，比照市長參選人提出的社福政見，明年追加減預算編列相關經費。黃偉哲無奈回應「讓我思考一下」；被影射的立委林俊憲陣營痛批惡意介入他黨內部初選，嚴重違反政黨政治的基本分際與倫理。

蔡育輝強調，市府從民國109年至今，9年來的歲入出餘（絀）數達330.18億元；今年還有可舉債空間1342億元，但卻有人為了選市長開出好多支票，種種加碼的福利預算初估需110億元，建議與其省吃儉用存下來的330億元，一下子就被別人花光光，不如將這位參選人的政見，在明年追加減預算編列進去。

周奕齊也質詢黃偉哲，台南的財政是否有辦法支應這筆經費？黃回應說，「現階段的財政狀況是有難度」，因為這些預算並非一次性費用，如果第一年支付，往後每年都必須支付。周認為，既然加碼社福政策有難度，市府可先規畫部分福利項目，其他項目再「適當性地去慢慢做調整」。

黃偉哲苦笑說，台南市每年總預算只有1000多億元，為照顧幼兒、老人，每年還編列33億元的教育社會福利預算，明年是否編列這些新增的社福預算？「讓我思考一下」。

林俊憲陣營認為，蔡育輝24日在市政總質詢已公開表態支持特定的民進黨初選參選人，26日又再次利用總質詢進行相關言論，此一行為已構成對民主政治的粗暴干預，再一次讓市民看到國民黨將政治鬥爭置於公共利益之上。