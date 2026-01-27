台南ATM引進AI防詐 領錢遮蔽五官將通知警方

民眾來到台南市的ATM面前要領錢，一定要記得拿下口罩或安全帽，不然就像這樣。

配置有AI系統的ATM，除了能辨識使用者五官遭遮蔽時即時以警示頁面提示，在一定的秒數後還會有警鈴聲響起，今（2026）年更增加了系統直接與警方連線，這是銀行端率先在台南市使用的新設備。

台南市長黃偉哲說明，「警告2次不聽就會有警鈴響起，現在中國信託商業銀行再進階，能夠讓進一步打擊車手這個提領，以及守護民眾的財產安全。」

除了要摘下遮蔽物才能安全提領外，如果是民眾被詐騙集團鎖定要在ATM前面照指示匯款，AI系統也能及時辨識，做出提示反應。

中國信託商業銀行總經理楊銘祥說明，「對車手如果一個人多卡，這種交易行為甚至在不應該的時間，根據持卡人過去的交易紀錄裡面，他如果在不對的地點我們也會偵測出來，也能夠直接連線到台南市的勤務中心。」

台南市民認為，「就是這樣比較安全，對自己帳戶比較有信心一點，主要是詐騙問題比較多。」

台南市在去年5月就率先全國推動「口罩ATM防詐」政策，打詐成效提升，這次再度和銀行合作，針對市內車手提領熱點優先擴大佈點ATM系統，也讓ATM不再只是提款工具，而是成為守護市民、攔阻詐騙的第一道防線。

