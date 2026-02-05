台南KTV專供移工開轟趴 警攻堅帶緝毒犬搜出毒品

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市警方昨天凌晨在新市區一處非法越式KTV查獲毒品轟趴，出動緝毒犬起獲大量毒品，拘捕丁姓主嫌並查獲越南籍涉案人員共12人，其中5人為逾期居留移工，全部移送法辦。

台南市政府警察局永康分局副分局長楊富仁今天接受媒體聯訪表示，永康分局日前接獲情資，在新市區一間非法越式KTV有從事毒品轟趴情事，經過多日蒐證，於昨凌晨持搜索票及拘票，查獲丁姓主嫌等12人，現場查扣贓款新台幣10萬元，以及二級毒品原料、毒品咖啡包等總計約860餘公克。

專案小組人員表示，主嫌利用新市區一間不起眼的鐵皮屋，暗地非法從事越式KTV，專供越南籍移工進入消費，夜夜通宵開毒品轟趴，為規避警察機關查緝，平時門禁森嚴，幾乎不對陌生人開放，設有層層關卡增加查緝難度。

專案小組指出，經多日蒐證後，昨天凌晨發動強勢攻堅，過程中並動用緝毒犬，在舞池、櫃檯、包廂等處起獲大量毒品，包括二級毒品原料379.6克、毒品咖啡包168包共440克、第三級毒品愷他命42包共41.9克。（編輯：李淑華）1150205