台南YMCA攜手東海校友合唱團 舉辦愛與和平頌讚音樂會

再過不到一個月即將迎來耶誕佳節，台南YMCA成人合唱團及東海大學校友合唱團中部團，首度攜手合作，今(10)日將在台南文化中心演藝廳舉辦「愛與和平的頌讚」聖樂音樂會，希望藉由80人的合唱分享福音之外，也希望維護與傳承美好的聖樂文化。

清晰明亮的琴聲，跌宕起伏環繞空間，小提琴琴師們個個神情專注，將樂曲完美呈現，除此之外還有婉轉悠揚的柔美合唱，就在耶誕節前夕，台南YMCA成人合唱團及東海大學校友合唱團中部團首度攜手合作，12月10日將在台南文化中心演藝廳舉辦「愛與和平的頌讚」聖樂音樂會。

盼望在年末時節以將近80人的合唱分享福音信息，為當今動盪世界祈求和平，台南YMCA合唱團指揮商麗鶯說：「像我在國外當然很關心台灣，但是就是不能做什麼，只能用我自己能夠做到的，做一些，多多少少的一些影響。」結合藝術深度與節慶溫馨的音樂會，要將愛與和平的信息傳遞出去，不僅要感動人心，更要維護與傳承美好的聖樂文化。

