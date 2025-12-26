台南YouBike新制 115年起須投保才能租借

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市政府今天宣布，台南市YouBike明年1月起實施全車種免費投保公共自行車傷害險，原先未提供傷害險保障的單次租借服務也一併納入，民眾必須投保才能租借YouBike。

台南市政府交通局今天指出，明年1月1日起須先完成免費投保公共自行車傷害險，才能繼續租借YouBike 2.0與YouBike 2.0E；透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員，就可完成公共自行車傷害險免費加保作業。

廣告 廣告

此外，被保險人必須是票卡實際使用者才能獲得保險資格，完成保險後在全台YouBike系統服務的縣市騎乘YouBike，都可享有傷害險保障。

交通局表示，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠新台幣100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。（編輯：張雅淨）1141226