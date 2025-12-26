台南YouBike新制1/1上路！ 全面納免費傷害險「未投保不能借」

台南YouBike明年起全面免費加保傷害險，未完成投保將無法租借YouBike。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕騎YouBike更安心！南市府今(26)日宣布，自明(2026)年1月1日起，南市YouBike全車種將全面納入「公共自行車傷害險」免費加保範圍，不論是YouBike2.0、2.0E，或是過去沒有保險的單次租借，都一併受到保障。不過要特別注意，未完成投保者，將無法租借YouBike。

南市府交通局表示，台南自2023年2月啟用YouBike系統以來，就同步提供會員免費加保傷害險服務，截至目前完成投保的比例已超過9成。為了讓更多民眾在騎乘時更有保障，市府決定全面推動「先投保、再騎車」的措施，讓安全成為使用YouBike的基本配備。

交通局長王銘德指出，從明年起，民眾只要是YouBike會員，都必須先完成「公共自行車傷害險」免費加保，才能繼續租借YouBike。還沒加保的民眾，可透過微笑單車官方網站或APP登入會員帳號，幾個步驟就能完成，快速又方便。

王銘德也提醒，保險是以「實際騎車的人」為被保險人，必須本人使用票卡租借，才能享有保障。完成投保後，不只在臺南騎YouBike有保險，在全台各地的YouBike服務縣市騎乘，同樣都能享有傷害險保障。

交通局進一步說明，民眾若在騎乘YouBike期間不幸發生意外，造成死亡、失能或住院情形，可檢附醫療相關證明向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元(未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金)，住院每日最高可申請1000元。

交通局也提醒大家，騎車前別忘了簡單檢查一下車況，包括煞車、胎壓、車鈴、車燈是否正常，並調整好座墊高度，安全上路最重要。更多公共自行車傷害險資訊，可至微笑單車官方網站台南專區查詢。

